Защита обжаловала приговор экс-главе астраханского правительства

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Защита обвиняемого в кредитных махинациях экс-главы астраханского правительства Расула Султанова, осужденного на 5 лет колонии за злоупотребление должностными полномочиями, обжаловала приговор. Об этом сообщил ТАСС адвокат Султанова Дмитрий Лебедев.

"Апелляция подана сегодня, срок ее рассмотрения определяется с момента поступления в областной суд. Сейчас идет процесс ознакомления с протоколом судебного заседания", - сообщил Лебедев.

Обжаловала приговор и защита подельника Султанова - экс-главы Минфина Астраханской области Виталия Шведова, приговоренного судом к пяти с половиной годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями и кредитные махинации. "Апелляция была подана в установленные законом сроки", - сообщила ТАСС адвокат Шведова Оксана Фабрая.

21 июня Кировский районный суд Астрахани признал виновными бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и бывшего и. о. вице-премьера правительства, экс-главу Минфина области Виталия Шведова в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив Султанова к 5 годам лишения свободы, а Шведова - к 5 годам 6 месяцам. Чиновники обвинялись по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Они были задержаны в Астрахани в июле 2019 года.

По версии следствия, в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам от 7 до 8,5% годовых на сумму 6,2 млрд рублей. При этом на счетах бюджета области находились значительные остатки денежных средств, указанные чиновники могли привлечь государственный кредит в сумме свыше 2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. В результате их действий бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 млн рублей.