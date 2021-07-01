Суд отказался переводить киллера "орехово-медведковской" группировки в колонию-поселение

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Нелидовский межрайонный суд Тверской области отклонил ходатайство одного из участников так называемого орехово-медведковского преступного сообщества Александра Пустовалова ("Саша-солдат"), отбывающего наказание за убийства, совершенные в 1990-х годах, о его переводе со строгого режима в колонию-поселение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Нелидовским межрайонным судом отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Пустовалова о переводе в колонию-поселение. Судом установлено, что 47-летний Александр Пустовалов осужден за совершение умышленных особо тяжких преступлений и отбыл более 2/3 срока, назначенного судом наказания", - сказала собеседница агентства.

При рассмотрении ходатайства осужденного о его переводе в колонию-поселение для дальнейшего отбывания наказания суд учел характеризующие материалы, заключение исправительного учреждения на осужденного и пришел к выводу об отсутствии в настоящее время оснований, предусмотренных законом для удовлетворения ходатайства, уточнили в суде.

По данным газеты "Коммерсантъ", в колонии у него было диагностировано тяжелое заболевание. Неотбытый срок Пустовалова составляет около 2,5 года, уточняет издание. В газете также отмечают, что за время отбытия наказания на Пустовалова было наложено 80 взысканий, но все они были погашены.

В 2016 году Пустовалов был признан виновным в убийствах шести человек, совершенных в 1990-х годах, и с учетом наказания, назначенного по предыдущему приговору в 2005 году с участием коллегии присяжных заседателей, осужден к 24 годам колонии строгого режима. Таким образом, общий срок наказания ему был увеличен судом на один год. Пустовалов вину признал полностью.

Как установил суд, в начале 1990-х годов на территории Москвы действовало преступное сообщество, в состав которого входили "ореховская" и "медведковская" вооруженные банды. Они осуществляли контроль над предпринимателями и экономической деятельностью их предприятий, а также вымогали деньги за предоставление криминальной защиты. С 1995 по 1996 год Пустовалов в составе группировки убил шесть человек в Москве и Подмосковье с помощью огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В состав преступного сообщества входили более 30 человек. В отношении них с 2004 года по настоящее время вынесено уже более десятка обвинительных приговоров.