Экс-главу службы безопасности ЮКОСа этапировали из "Черного дельфина"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, ранее признанный виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осужденный на пожизненное заключение, этапирован из ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области ("Черный дельфин") для проведения следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Пичугин был этапирован из "Черного дельфина", где отбывает пожизненный срок, для проведения следственных мероприятий", - сказал собеседник агентства. При этом он не смог уточнить, куда осужденный был этапирован и для каких следственных действий.

В свою очередь один из адвокатов Пичугина Ксения Костромина отказалась комментировать ТАСС эту информацию.

6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в числе которых убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой, а также два покушения на предпринимателя Андрея Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд России оставил приговор в силе.

6 июня 2017 года ЕСПЧ опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на справедливое судебное разбирательство") и обязал Россию выплатить ему €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €7,47 тыс. в качестве компенсации судебных и других издержек. В декабре 2019 года в Страсбурге Комитет министров СЕ призвал Россию "как можно скорее" рассмотреть вопрос об освобождении Пичугина, а также обратил внимание на возможность о его помиловании. Ему трижды было в этом отказано.