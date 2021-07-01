Избитый под Тамбовом экоактивист отрицает личный интерес в срыве строительства полигона

ТАСС, 1 июля. Противник мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области Роман Герасимов отрицает свою профессиональную заинтересованность в срыве строительства объекта. Об этом Герасимов сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

В эфире телеканала "Россия-24" представитель "Тамбовской сетевой компании" Светлана Григорьева заявила, что Герасимов якобы является учредителем ООО "Технопарк", в собственности которого находится 4 полигона размещения отходов в Тамбовской области. По ее словам, Герасимов в том числе является собственником полигона в Тамбовском районе, исчерпавшего свою проектную вместимость и подлежащего закрытию.

"Я учредитель небольшой организации, которая имеет в собственности небольшой полигон в Тамбовской области. Моя профессиональная деятельность не мешает мне по месту моего жительства помогать людям, которые хотят, чтобы экология была на надлежащем уровне <…> Я считаю, что этот объект не соответствует экологическим нормам", - сказал Герасимов.

По его словам, местные жители выступают против строительства объекта. "Люди меня попросили организоваться. <…> "Тамбовская сетевая компания нас не слышит", - добавил Герасимов.

Он также рассказал, что чувствует себя удовлетворительно. Мужчина получил несколько ножевых ранений, врачи провели операцию. "Было несколько ножевых ранений, ничего, я думаю выкарабкаемся. Было два удара в область сердца, мне повезло, что я жив", - сообщил Герасимов.