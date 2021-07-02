CNN: во Флориде семьи части пропавших при обрушении дома отказались от встречи с Байденом

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Родственники некоторых людей, пропавших на прошлой неделе при обрушении дома в Серфсайде (штат Флорида), отказались от встречи с президентом США Джо Байденом, посетившим город в четверг. Об этом сообщил телеканал CNN .

В материале приводятся слова нескольких человек, которые не пожелали встречаться с американским лидером. Эйви Коэн, отца и дядю которого пока так и не нашли, говоря о Байдене, отметил: "Мне неинтересно говорить с ним". Женщина, муж и сын которой по-прежнему не найдены, подчеркнула, что приезд Байдена в Серфсайд может помешать поискам выживших. "Скажите ему, чтобы он уехал поскорее", - приводит ее слова телеканал.

Байден и его супруга Джилл в четверг встретились с родственниками некоторых из тех, чья судьба остается неизвестной, а также со спасателями. Как сообщил пресс-пул Белого дома, на встрече, которая продолжалась чуть менее трех часов, присутствовали в общей сложности около 200 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, погибли 18 человек, судьба еще 145 остается неизвестной.