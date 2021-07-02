Приезд Байдена в Майами совпал с приостановкой спасательной операции

МАЙАМИ /штат Флорида/, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в четверг в город Серфсайд в окрестностях Майами (штат Флорида) спустя неделю после обрушения здесь многоэтажного жилого дома, однако его приезд совпал с приостановкой поисково-спасательной операции из-за угрозы новых обрушений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение о временном прекращении разбора завалов и поиске людей под ними было принято ночью после того, как инженеры, отслеживающие целостность конструкций на месте происшествия, заметили, что одна из колонн заметно сдвинулась и может упасть, разрушив опоры, поддерживающие нижние уровни дома. Помимо этого из-за проливных дождей все чаще происходят оползни обломков на некоторых участках работ.

Это внесло коррективы в программу главы Белого дома - вместо ожидаемого посещения места происшествия, где он должен был увидеть спасателей за работой, Байден провел с ними встречу в отеле, расположенном в полутора километрах от завалов. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт рассказал, что президент потратил около часа на общение с местными властями в узком составе, затем встретился с полицейскими и спасателями и после этого более трех часов разговарил с семьями и близкими тех, кто находился в доме во время обрушения. "Он был настроен поговорить с каждой семьей", - отметил мэр. В завершение поездки Байден посетил со своей супругой Джилл мемориальную стену, расположенную в нескольких сотнях метров от обрушившегося дома. По последним данным, погибли 18 человек, судьба 145 остается неизвестной.

Для обеспечения безопасности проезды севернее и западнее места происшествия временно были перекрыты, а палаточный лагерь СМИ работал в особом режиме - накануне местные власти настоятельно рекомендовали не покидать отведенную для прессы и телевидения территорию на протяжении всего дня.

Отъезд Байдена совпал с возобновлением работ, однако лишь частичным. Как рассказал глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински, из девяти участков, на которые разбито место обрушения дома, работы ведутся лишь на трех, в оставшиеся зоны спасатели смогут вернуться позднее. Тем не менее вид направляющейся к обломкам здания тяжелой техники и прибытие одна за другой бригад спасателей вызвали радость журналистов, которые благодарили их за возвращение к работе.

Несмотря на облегчение, связанное с продолжением операции, ее сворачивание в ближайшее время вполне вероятно - на Флориду надвигается тропический шторм, который может ударить по южному побережью штата уже в воскресенье. Такое развитие событий угрожает не только очередной приостановкой поисково-спасательной операции, но также может привести к обрушению крайне нестабильной уцелевшей части дома на зону работы спасателей. Именно поэтому власти рассматривают вариант с направленным сносом остатков здания и привели в режим повышенной готовности команды соответствующих специалистов.