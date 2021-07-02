Лесной пожар уничтожил деревню в Канаде, где была зафиксирована почти 50-градусная жара

ОТТАВА, 2 июля. /ТАСС/. Лесные пожары практически полностью уничтожили небольшой населенный пункт Луттон в провинции Британская Колумбия, где на текущей неделе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады - 49,6 градусов Цельсия. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным противопожарной службы региона, огонь уничтожил 90% всех строений деревни, в том числе медицинский пункт и полицейский участок. Населенный пункт в спешке покинули около 1 тыс. жителей, у которых из-за стремительно распространяющегося огня на сборы было не более 15 минут. Полиция сообщает, что часть жителей до сих пор не вышла на связь.

Ранее сообщалось, что в Британской Колумбии бушуют 26 лесных пожаров. Приказы на эвакуацию получили сотни домохозяйств. О жертвах и пострадавших информации не поступало.

С конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.

В среду сообщалось, что в Британской Колумбии по меньшей мере 486 человек могли стать жертвами аномальной жары.