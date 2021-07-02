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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

По предварительной информации, никто не пострадал

ТАСС, 2 июля. Оперативные службы ликвидируют последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Пострадавших нет, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о взрыве бытового газа по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д. 16. На место происшествия направлены все службы экстренного реагирования. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен трехэтажный жилой дом.

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РоссияНижегородская область
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