При взрыве газа в Нижегородской области пострадали три человека

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 06:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Эвакуированы 28 человек. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы", - сказали в ведомстве.

Открытого горения после взрыва не последовало. Разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен трехэтажный жилой дом.