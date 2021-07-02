В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде, у двух диагностировали ожоги 50% и 70% тела, еще один пострадавший госпитализирован с множественными ушибами, сообщил ТАСС в пятницу замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

В пятницу утром на улице Светлоярской, 16 в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме, пострадали три человека.

"В результате происшествия, по предварительным сведениям, пострадали три человека, детей нет. Из них: мужчина получил термические ожоги более 50% тела, госпитализирован в ПИМУ (Приволжский медицинский университет), мужчина с множественными ушибами госпитализирован в ГКБ №39. Еще одного мужчину с ожогами 70% тела госпитализируем в ожоговый центр ПИМУ", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по региону, всего эвакуирован из трех подъездов 61 человек, в том числе девять детей. По предварительной информации, людей под завалами больше нет, в результате хлопка разрушена часть несущих конструкций дома. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь жильцам дома.

Согласно данным сайта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, дом №16 на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде является трехэтажным жилым домом 1959 года постройки. В здании три подъезда, проживает 65 человек. Общая площадь дома - 1 751,1 кв. м. Согласно паспорту объекта, дом является кирпичным с железобетонными перекрытиями, дом газифицирован, в нем отсутствует центральное горячее водоснабжение. Данных о проведении капитального ремонта со дня ввода в эксплуатация в 1959 году отсутствуют, сказано на сайте.