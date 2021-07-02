Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, людей нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Людей под завалами дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, нет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Насколько сейчас можно судить, больше никого нет", - сказала собеседница агентства.

Утром в пятницу в жилом доме на Светлоярской улице, 16 произошел взрыв газа. Пострадали три человека, они госпитализированы. Один из трех пострадавших был извлечен из-под завалов.

По данным ГУ МЧС России по региону, всего из трех подъездов эвакуирован 61 человек, в том числе девять детей. По предварительной информации, в результате хлопка, разрушена часть несущих конструкций дома. Как сообщил ТАСС замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, двое пострадавших в результате ЧП получили ожоги тела 50% и 70%, один госпитализирован с ушибами.