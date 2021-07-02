Испарение азотной кислоты из цистерны обнаружили при осмотре грузового состава в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Нарушение герметичности цистерны с азотной кислотой обнаружили при осмотре грузового поезда на станции Войновка в Тюмени, вреда окружающей среде нет, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"При осмотре грузового поезда в парке "Т" станции Войновка г. Тюмени обнаружено парение азотной кислоты из цистерны. Вагон отцеплен [и переведен] на грузовой двор станции для устранения неисправности. В настоящее время парение ликвидировано. Станция отправления груза - Заячья гора Свердловской железной дороги, отправитель - АО "ОХК "Уралхим". Вред окружающей среде не причинен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства. На место происшествия выехал прокурор.