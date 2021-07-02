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Дело возбудили после избиения заключенных в ульяновской колонии

Инцидент произошел в мае в городской колонии №9. Группа заключенных избила двух человек, требуя от них перевести деньги на банковский счет нападавших

УЛЬЯНОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Группа заключенных колонии №9 в Ульяновске избила двух осужденных, требуя от них перечислить деньги на банковский счет. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, говорится в пятницу в сообщении Управления Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

"Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - отмечается в сообщении.

По информации Ульяновской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области, 26 мая на двух осужденных исправительной колонии №9 напала группа лиц, отбывающих наказание в этом же учреждении. Нанеся заключенным множественные удары, нападавшие требовали перечислить деньги на названный ими банковский счет.

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