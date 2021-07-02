ПВР развернули для жителей дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Власти развернули в школе пункт временного размещения для жителей дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа. Об этом собщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

По данным ГУ МЧС России по региону, в пятницу хлопок газа произошел в трехэтажном доме на улице Светлоярская, 16. Пострадали три человека. Всего эвакуирован из трех подъездов 61 человек, в том числе девять детей. По предварительной информации, людей под завалами больше нет, в результате хлопка разрушена часть несущих конструкций дома. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь жильцам дома.

"Пункт временного размещения развернут в школе № 76, где для жителей дома будет обеспечено питание. На месте работают энергетики, представители сетевых компаний, МЧС, полиция. Также на место происшествия выехали следователи Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области. Координировать работу от муниципалитета будут мой первый заместитель Дмитрий Сивохин и глава Сормовского района Светлана Горбунова", - приводит слова главы города Юрия Шалабаева пресс-служба.

Как отметил Никитин, два человека были госпитализированы сразу. Еще одного обнаружили спасатели. По предварительным данным, пострадали трое мужчин в возрасте 41 год, 44 года, 70 лет. "У двух пострадавших сильные термические ожоги. Они госпитализированы в ПИМУ. Третий мужчина на данный момент в 39-й больнице Нижнего Новгорода. По предварительным оценкам медиков, состояние всех пострадавших тяжелое", - сказал Никитин.

По данным пресс-службы, взрыв газа произошел в 36-квартирном кирпичном доме 1959 года постройки.