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В Крыму задержали главу села по подозрению в халатности

По словам главы региона Сергея Аксенова, задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Крыма. Его подозревают в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию. Вчера ему предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", - сообщил Аксенов.

Накануне он также сообщил, что глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник подал в отставку. Правоохранительные органы проведут проверку решений, связанных с изменением генплана района.

Также глава Крыма сообщил, что по его поручению создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и следственного комитета, которая будет проверять Сакский район.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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