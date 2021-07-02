В Крыму задержали главу села по подозрению в халатности

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Крыма. Его подозревают в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию. Вчера ему предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", - сообщил Аксенов.

Накануне он также сообщил, что глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник подал в отставку. Правоохранительные органы проведут проверку решений, связанных с изменением генплана района.

Также глава Крыма сообщил, что по его поручению создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и следственного комитета, которая будет проверять Сакский район.