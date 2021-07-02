Директора завода, где ремонтируют крейсер "Адмирал Кузнецов", арестовали

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Директора 35-го судоремонтного завода АО "ЦС "Звездочка" в Мурманске, где строят сухой док для ремонта авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов", арестовали на два месяца по делу о хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Ленинском районном суде Мурманска.

"Ленинским районным судом города Мурманска по ходатайству старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Мурманской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 дней в отношении Вераксо С. Н., занимающего с 14 января 2019 года должность директора филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка", - сказал собеседник агентства. Его обвиняют в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В марте 2021 года по делу о хищении при ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов" арестовали гендиректора "10 судоремонтного завода" в Мурманске, которого подозревают в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера.

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" до 2022 года. 12 декабря 2019 года на крейсере во время ремонтных работ произошел пожар. Площадь возгорания составляла 500 кв. м, огонь был потушен на следующий день. По заявлениям руководства ОСК ремонт с модернизацией "Адмирала Кузнецова" должен завершиться в первой половине 2023 года.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. Входит в состав Северного флота. "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может нести на полетной палубе и в подпалубном ангаре 26 самолетов и 24 вертолета.