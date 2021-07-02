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Подачу газа в дома почти двух тыс. человек возобновили в Нижегородской области

Причиной отключения стал пожар на газораспределительном пункте в городе Бор

ТАСС. 2 июля. Подача газа в дома Нижегородской области восстановлена после аварии на газораспределительном пункте в городе Бор, оставившей без газа почти две тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"Ночью восстановили высокое давление. С утра начали давать газ в дома", - сказали в компании.

Накануне произошел пожар на газораспределительном пункте в городе Бор Нижегородской области, в результате которого 1 825 человек и семь объектов остались без газа. На месте работали подразделения 20 ПСО в количестве десяти человек и трех единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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РоссияНижегородская область
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