Подачу газа в дома почти двух тыс. человек возобновили в Нижегородской области

ТАСС. 2 июля. Подача газа в дома Нижегородской области восстановлена после аварии на газораспределительном пункте в городе Бор, оставившей без газа почти две тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"Ночью восстановили высокое давление. С утра начали давать газ в дома", - сказали в компании.

Накануне произошел пожар на газораспределительном пункте в городе Бор Нижегородской области, в результате которого 1 825 человек и семь объектов остались без газа. На месте работали подразделения 20 ПСО в количестве десяти человек и трех единиц техники. Погибших и пострадавших нет.