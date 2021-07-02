СК возбудил уголовное дело после организации нелегального детского лагеря на Алтае

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Республике Алтай в связи с незаконной организацией детского лагеря на берегу реки Катунь, в котором отдыхали 34 ребенка из Москвы, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, в конце июня на берегу реки Катунь в окрестностях села Инегень на территории агротуристического комплекса в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства были оказаны услуги по организации отдыха и оздоровления 34 детей, прибывших с сопровождением вожатых из Москвы", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В настоящее время у организаторов отдыха следователи изымают документацию, связанную с предоставлением услуг.

Ранее прокуратура Республики Алтай обнаружила множество нарушений при проверке несанкционированного лагеря, организованного московским предпринимателем. Так, дети были размещены на полу на надувных матрасах со спальниками, не были соблюдены нормы площади проживания на одного человека. В помещениях отсутствовали приборы для дезинфекции, не была организована уборка помещений и отсутствовал медицинский кабинет. Также прокурорам не предоставили данные, подтверждающие проведение термометрии детей при заезде. Лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей на территории региона в этом году, и его не проверяли надзорные органы, что создавало угрозу для жизни и здоровья детей.

По требованию прокуратуры лагерь был закрыт, а дети в минувшую среду улетели в Москву. В отношении предпринимателя возбуждены административные дела, главе администрации Онгудайского района внесено представление.