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В Москве начали проверка по факту нанесения полицейским травмы журналисту "Медиазоны"

Корреспондент издания "Медиазона" Никита Сологуб обратился в больницу с растяжением связок пальца на руке, по его словам, сотрудник полиции нанес ему травму во время съемки задержания нарушителя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата после сообщения корреспондента "Медиазоны" Никиты Сологуба о том, что полицейский в центре Москвы травмировал ему палец, пока он снимал жесткое задержание нарушителя. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера из больницы пришло сообщение, что к ним обратился Никита Сологуб, корреспондент издания "Медиазона", с растяжением связок пальца на руке. По его словам, травма была нанесена сотрудником полиции. Начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, снятое корреспондентом "Медиазоны", на котором задержанный двумя сотрудниками полиции мужчина лежит на тротуаре, а его голова зажата между ног одного из полицейских. Как пояснили в столичном ГУ МВД, мужчина до этого напал на человека с ножом. Задержанный был пьян, пострадавшего госпитализировали.

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