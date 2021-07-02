Полиция возбудила дело о продаже сертификата о вакцинации по заявлению продюсера ВГТРК

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту подделки сертификата о вакцинации от коронавируса по заявлению продюсера ВГТРК, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Продюсер ВГТРК заявила в полицию о подделке неизвестным сертификата о вакцинации на имя другой журналистки, с печатями якобы от имени столичной больницы. Сертификат неизвестные пытались сбыть продюсеру", - сообщил источник.

По результатам проверки по заявлению продюсера ВГТРК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). По ней человеку, продававшему поддельные меддокументы, грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Утром в МВД сообщили о возбуждении еще одного дела о подделке сертификатов о вакцинации.

Ранее столичная полиция сообщала о возбуждении 44 уголовных дел с начала года о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Часть из них уже рассматривается в суде. Также сейчас полицейские занялись пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для походов в рестораны.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 12 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.