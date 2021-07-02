В Приамурье полиция проводит проверку по факту пропажи госинспектора заповедника Норский

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту исчезновения государственного инспектора Норского заповедника в Амурской области. Информации о местонахождении мужчины нет с 29 июня. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

"Вечером 29 июня в полицию поступило заявление от одного из руководителей Норского заповедника о том, что на кордоне Мальцевский отсутствует на рабочем месте государственный инспектор. Сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Были организованы поиски, в которых принимают участие сотрудники полиции, государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники заповедника. "Местонахождение мужчины пока не установлено", - сказали в пресс-службе полиции.

Норский заповедник находится на севере Амурской области в междуречье рек Селемджа и Нора. Его площадь 211,1 га.