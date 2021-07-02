Тела двух человек обнаружили в квартире в Смоленске

ТАСС, 2 июля. Тела женщины и мужчины обнаружили в квартире дома на улице Николаева в Смоленске, назначили экспертизы для установления причин и давности наступления смерти, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины и давности наступления смерти. Кроме того, с женщиной проживал сын 2018 года рождения. Мальчик в настоящее время находится в лечебном учреждении, решается вопрос о передаче ребенка родственникам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тела хозяйки квартиры (1996 г. р.) и ее знакомого (1998 г. р.) обнаружили вечером 1 июля сотрудники полиции. Их вызвали жители дома, обеспокоенные плачем ребенка в квартире. Состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное, сказали ТАСС в пресс-службе.