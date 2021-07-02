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Летевший из Минвод в Челябинск самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Пассажиров самолета доставил в пункт назначения резервный борт компании "Азимут"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший в пятницу рейс из Минеральных Вод в Челябинск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Воздушное судно авиакомпании "Азимут", выполнявшее 2 июля 2021 года рейс А4128 Минеральные Воды - Челябинск, вернулось в аэропорт вылета по технической причине", - сказал представитель авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что пассажиров рейса доставил в Челябинск резервный борт авиакомпании.

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РоссияСтавропольский крайЧелябинская область
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