Суд в Архангельске приговорил виновного в ДТП с тремя погибшими к девяти годам колонии

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил к девяти годам колонии 38-летнего Константина Белугина, по вине которого в декабре 2020 года в ДТП погибли три человека, говорится в пятницу в сообщении прокуратуры Архангельской области.

"Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего Константина Белугина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц"). Приговором суда ему назначено наказание в виде девять лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что Белугин 23 декабря 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Skoda Fabia, на Ленинградском проспекте в Архангельске не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на опору электроосвещения, в результате три пассажира, находившиеся в его автомобиле, погибли.

Подсудимый признал свою вину. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 1,5 млн рублей каждому в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.