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Краснодарские полицейские ищут мужчину, распылившего газ из баллончика в сторону детей

Пострадавшим девочкам оказали медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Полиция Краснодара проводит проверку по факту распыления газа из перцового баллончика неизвестным мужчиной в сторону двух девочек-подростков в сквере. В настоящее время мужчину ищут, детям оказана медицинская помощь, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

"Проводится проверка по факту действий неустановленного мужчины, на вид 25-30 лет, который распылил газовый баллончик в сторону двух несовершеннолетних девочек, находившихся на территории сквера. После инцидента подросткам была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Коноваленко.

Он уточнил, что полицейские проводят мероприятия по установлению личности и мотивов действий мужчины.

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