Контраварийные работы на месте взрыва в Нижнем Новгороде намерены провести за выходные

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы в доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, будут проведены в ближайшие выходные. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев на месте ЧП.

"За выходные сделаем контраварийные работы, чтобы люди в сопровождении сотрудников МЧС могли подняться и забрать необходимые вещи", - сказал Шалабаев.

Специалисты МЧС России приступили к обследованию жилого дома в Нижнем Новгороде с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" после взрыва газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поврежденный трехэтажный жилой дом в Нижнем Новгороде исследуют с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П". Специалисты МЧС России приступили к работам. С помощью комплекса они проводят обследование конструкций здания для установления их целостности", - сказали в пресс-службе.

В пятницу утром в 36-квартирном кирпичном доме 1959 года на Светлоярской улице произошел взрыв газа. Четыре человека госпитализированы. Из дома эвакуированы более 60 человек, в том числе девять детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе, организовано питание и медицинский пункт. Частично повреждены несущие конструкции дома. Возбуждено уголовное дело.