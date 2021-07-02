Небольшое возгорание в доме в центре Москвы ликвидировали

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС сообщил о хлопке баллончика в квартире дома на Качалинской улице в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения разведки было установлено, что происходило горение кухонной этажерки на площади 1 кв. м, [оно] ликвидировано до прибытия [пожарных]. По предварительной версии, нарушение остекления произошло по причине разрыва баллона для заправки зажигалок", - сказали в главке.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Как позже уточнили в главке, произошел разрыв трех баллончиков для заправки зажигалок объемом до 100 мл. В результате было нарушено остекление и произошло возгорание кухонной мебели на площади 1 кв. м.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в жилой девятиэтажке на Качалинской улице на восьмом этаже произошел взрыв. Прибывшие пожарные обнаружили около дома выбитые стекла. Также на месте работают медики и представители Мосгаза.