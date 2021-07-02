Глава Коломны покончил с собой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев покончил с собой в своей квартире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством.

В настоящее время место происшествия осматривается на наличие предсмертных записок.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по указанию областного прокурора Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.