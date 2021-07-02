На Кубани к восьми годам колонии приговорили лейтенанта запаса по обвинению в шпионаже

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в пятницу приговорил к восьми годам лишения свободы за шпионаж задержанного сотрудниками УФСБ по краю Андрея Пикулу, который был завербован сотрудником разведки иностранного государства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Андрея Пикулы 1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Шпионаж в форме собирания и передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну". Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Совокупность смягчающих обстоятельств суд счел исключительной и назначил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ст. 275 УК РФ - лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда

Уточняется, что осужденный имел воинское звание лейтенант запаса, которого по решению суда он лишен.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда журналистам добавили, что он полностью признал свою вину. Установлено, что осужденный был завербован сотрудником разведки иностранного государства осенью 2018 года. Его задачей был сбор сведений, являющихся государственной тайной РФ и представляющих интерес для разведки другого государства. Данную деятельность он осуществлял в 2019 году и передавал информацию сотруднику разведывательного управления иностранного государства, затем его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.