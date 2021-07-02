Дело о взятках бывшего зампрокурора Нижегородской области направили на пересмотр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор бывшему заместителю прокурора Нижегородской области Дмитрию Жиделеву, которого ранее осудили на 12 лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.

"Приговор был отменен, направлен на новое рассмотрение. Избрана мера пресечения в отношении него в виде подписки о невыезде", - рассказал собеседник агентства.

Ранее приговором Московского районного суда Нижнего Новгорода бывший зампрокурор области был признан виновным по делу о взятках. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Также ему на десять лет запретили занимать должности, в том числе связанные с выполнением функций представителя власти, в правоохранительных органах и органах прокуратуры РФ. Помимо этого, Жиделев был лишен классного чина "советник юстиции".

Ранее местные СМИ сообщали, что Жиделев, работая прокурором Дзержинска Нижегородской области, получил в качестве взятки две иномарки от директора коммерческой компании за общее покровительство. Жиделев был отправлен в отставку в 2018 году.