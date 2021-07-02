В Тюменской области полицейские изъяли более 20 кг синтетических наркотиков

ТЮМЕНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Тюменской области изъяли около 22 кг синтетических наркотиков, которые два жителя Москвы планировали провезти через территорию региона, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"Сотрудники УМВД России по Тюменской области в ходе оперативной работы получили информацию о том, что группа лиц планирует провезти через территорию региона крупную партию наркотиков. В рамках дальнейшей работы полицейские установили номер и марку машины, на которой будут передвигаться злоумышленники - два жителя Москвы 1998 года рождения. При проведении специально спланированной операции подозреваемые были задержаны на посту ДПС в Тюменском районе. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли два бумажных пакета, в которых находились свертки с порошкообразным веществом. В дальнейшем экспертиза установила, что в них был синтетический наркотик "соль" общей массой около 22 кг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с января этого года подозреваемые стали получать информацию о месте, где спрятана небольшая партия наркотиков, расфасовывали наркотик на разовые дозы и делали так называемые закладки. Молодые люди забирали из тайников от 10 до 20 кг наркотиков и развозили их по разным городам. В зависимости от дальности поездки и объема перевезенного груза их вознаграждение составляло от 100 тыс. до 1 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Сотрудники полиции принимают меры по установлению сообщников фигурантов.