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В Казани возобновили нарушенное из-за непогоды движение трамваев и троллейбусов

Общественный транспорт работает в штатном режиме

КАЗАНЬ. 2 июля. /ТАСС/. Движение трамваев и троллейбусов в Казани, нарушенное из-за подтопления улиц города в результате сильных дождей, восстановлено. Об этом сообщили в пятницу в комитете по транспорту исполкома Казани.

"Движение по маршрутам восстанавливали поэтапно. С 9:50 общественный транспорт работает в штатном режиме", - сообщили в исполкоме города.

В четверг вечером и в пятницу утром в Казани шел сильный дождь, возникли большие лужи на некоторых улицах, в результате транспортной компании города МУП "Метроэлектротранс" пришлось приостановить движение трамваев и троллейбусов в городе.

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