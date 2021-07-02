В Волгограде возбудили дело по факту мошенничества при строительстве детсада по нацпроекту

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве на сумму 3 млн рублей при строительстве детского сада в Волгограде возбудили по результатам проверки прокуратуры региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Установлено, что при строительстве детского сада на улице Кирова Кировского района Волгограда существенно завышены объемы проведенных работ и стоимость использованных строительных материалов. В результате с сентября по декабрь 2020 года подрядчиком незаконно получено из бюджета порядка 3 млн рублей. На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере"", - говорится в сообщении.

В частности при укладке плитки и установке кровельных держателей вместо чугунных труб при строительстве детсада были проложены более дешевые полипропиленовые, светильники и лампы установлены в меньшем количестве и значительно более дешевые, чем предусмотрено проектной документацией, пояснили в пресс-службе.

Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при реализации нацпроекта "Демография" проводилась прокуратурой совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и Департамента финансов администрации Волгограда. Уголовное дело расследуется следственным отделом по Кировскому району Волгограда следственного управления СК России по Волгоградской области.