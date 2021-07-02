СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы Коломны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства главы Коломны Дениса Лебедева. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего", - сказала Врадий.

Криминалисты и следователи осматривают место происшествия. На место также выехал замруководителя областного ГСУ Игорь Дойников.

Как сообщил ТАСС источник, самоубийство, вероятно, связано с личными трудностями. "С учетом того, что в профессиональной деятельности у Лебедева не было сложностей, он считался успешным руководителем, правоохранительные органы считают проблемы в личной жизни приоритетной версией причины суицида", - отметил собеседник агентства.

Тело Лебедева с огнестрельным ранением было обнаружено в его квартире в пятницу утром. По данным источника, он выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством.