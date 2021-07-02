В Приангарье возбудили уголовные дела о контрабанде леса более чем на 34 млн рублей

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области пресекли деятельность организованной преступной группы, незаконно экспортировавшей в Китай лес более чем на 34 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлена группа лиц, а также их причастность к контрабанде лесоматериалов в объеме 4,7 тыс. куб. м на сумму более 34 млн рублей. Гражданин КНР, являющийся организатором преступной деятельности, и его подельник задержаны, следствие ходатайствует перед судом об их аресте", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере"), по ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, совершенные организованной группой").