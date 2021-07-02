Кремль попросит МВД разобраться в ситуации с избиением экоактивиста из Тамбова

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль попросит МВД разобраться с избиением и нанесением ножевых ранений экоактивисту Роману Герасимову, который протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области.

"Мы, действительно, видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что администрация президента проводит анализ информации о случаях угроз в адрес активных граждан, которые обращают внимание властей на ту или иную проблему. "Такое бывало неоднократно. Я помню в начале двухтысячных и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься. Да что далеко ходить? Вот волонтер (в ходе прямой линии 30 июня - прим. ТАСС) как раз обратил внимание на историю, когда угрожали женщине, требовали у нее отозвать обращение на прямую линию", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что "это абсолютно неприемлемо". Однако он призвал не преувеличивать и не думать, что такие случаи носят системный характер. " Это отдельные нелепые ситуации, которые являются абсолютно неприемлемыми", - заключил он.

О ситуации с Герасимовым

Как сообщалось ранее, Герасимов был избит и ранен ножом утром в четверг возле своего дома в селе Березовка под Тамбовом. Вместе с жителями Дегтянского сельсовета Сосновского района Тамбовской области активист протестует против строительства мусорного полигона. На мужчину напали трое неизвестных, Герасимов был госпитализирован в Тамбовскую областную клиническую больницу. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту избиения и нанесения ножевых ранений.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тамбовской области, медики оценивают состояние Герасимова как стабильное, угрозы для его жизни нет.

Как сообщается на сайте администрации Тамбовской области, в регионе создается экотехнопарк "Центральный" с полным циклом обращения ТКО, на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района планируется построить завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. тонн в год и полигон мощностью 240 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей.