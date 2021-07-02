Полицейские на ферме в Татарстане обнаружили 21 кг марихуаны, гранаты и оружие

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские Татарстана на одной из ферм региона обнаружили 21 кг марихуаны, 1,5 тыс. патронов, огнестрельное оружие и гранаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"Сотрудникам УНК МВД по Татарстану поступила оперативная информация о выращивании на одном из предприятий сельского хозяйства Пестречинского района наркотических средств", - сообщили в ведомстве.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили 21 кг растительного вещества. Как установила экспертиза, изъятое вещество оказалось марихуаной.

Кроме того, в одном из ангаров полицейские нашли закопанный алюминиевый бидон, в нем были спрятаны 1,5 тыс. патронов различного калибра, карабин "Сайга", четыре гранаты, самодельное ружье, два пистолета и револьвер, а также 18 электродетонаторов. Во время обысков на ферме находились пятеро жителей Казани.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".