Разлив нефти на площади 2 тыс. кв. м. обнаружили на Волге под Саратовом

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Нефтяное пятно площадью 2 тыс. кв. м. обнаружено на Волге в Балаковском районе Саратовской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба района.

"Дежурной сменой ООО "СредВолгаБункерСервис" при обходе было обнаружено нефтяное пятно возле причала <…>, общая площадь разлива составила 2 000 кв. м.", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что на месте выставлено заграждение для ограничения распространения нефтяного пятна. По предварительным данным, разлив мог произойти из-за оставленного у причала дизельного катера, который впоследствии затонул.

На месте происшествия работают представители ГИМС МЧС России по Саратовской области, транспортной прокуратуры и министерства природных ресурсов и экологии области.