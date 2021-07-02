Boeing, вылетевший из Красноярска в Китай, подал сигнал тревоги

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Грузовой Boeing 737 компании "Атран", вылетевший в Китай, подал сигнал тревоги и возвращается в Красноярск. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Boeing 747 компании "Атран" подал сигнал general emergency после вылета из Красноярска в китайский Ханчжоу и возвращается", - сказал собеседник агентства.

Самолет около часа кружил около Красноярска, вырабатывая топливо.



Впоследствии борт штатно приземлился в аэропорту.

Группа "Атран" входит в группу компаний "Волга-Днепр".