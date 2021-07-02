AFP: виновница падения участников "Тур де Франс" предстанет перед судом в октябре

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Зрительница, которая спровоцировала в конце июня падение десятков участников заезда велогонки "Тур де Франс", предстанет перед французским судом 14 октября. Об этом сообщило в пятницу AFP.

В пятницу утром виновница инцидента была доставлена в прокуратуру после того, как срок ее содержания под стражей истек. В ходе допроса болельщица заявила следователям, что "испытывает чувство стыда за поступок, который имел столь серьезные последствия".

26 июня на западе Франции между Брестом и Лендерно во время первого этапа "Тур де Франс" произошел массовый завал по вине 30-летней болельщицы. Зрительница пересекла ограничительную черту и пыталась показать свой плакат на камеру. Ехавший ближе всех к краю немецкий велосипедист Тони Мартин задел плакат и упал, что повлекло цепную реакцию в очень плотной группе гонщиков. В результате многие участники заезда получили травмы, а испанский спортсмен Марк Солер сломал головку лучевой кости обеих рук.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля на Елисейских полях в Париже. В прошлом году победителем стал словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар.