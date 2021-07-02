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Жильцы получат по 10 тыс. рублей за ущерб от взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Для оперативной связи глава района создал чат в одном из мессенджеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Власти выплатят компенсации по 10 тыс. рублей жителям, чье имущество пострадало в результате взрыва бытового газа в доме в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Жители, чье имущество пострадало в результате происшествия, получат выплаты - 10 тыс. рублей. Мужчине со второго этажа, он находится сейчас в тяжелом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тыс. рублей. Для оперативной связи глава района создал чат в одном из мессенджеров, где жители могут задать свои вопросы", - приводятся в сообщении слова мэра Юрия Шалабаева.

В пресс-службе губернатора уточнили журналистам, что дом, где произошло ЧП, отключен от газо- и электроснабжения.

Утром в 36-квартирном кирпичном доме 1959 года на Светлоярской улице произошел взрыв газа. Четыре человека госпитализированы. Из дома эвакуированы более 60 человек, в том числе девять детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе, организовано питание и медпункт. Повреждены несущие конструкции дома. Возбуждено уголовное дело.

Глава региона пообещал, что жильцов дома, как минимум пострадавшего подъезда, расселят и окажут необходимую помощь. По информации ТАСС, стена дома сильно деформирована, вдоль одного из подъездов появилась глубокая трещина. Аварийные работы власти пообещали завершить на выходных, чтобы жильцы смогли забрать необходимые вещи.

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