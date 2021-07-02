Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 18 муниципалитетов Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Опасные агрометеорологические явления - почвенная засуха и суховей - стали причиной введения в Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"Прошу комиссию о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Оренбургской области в границах зоны чрезвычайной ситуации в пределах территории Адамовского, Акбулакского, Беляевского, Домбаровского, Кваркенского, Новоорского, Оренбургского, Сакмарского, Саракташского, Светлинского муниципальных районов, Гайского, Кувандыкского, Соль-Илецкого, Ясненского городских округов, городов Оренбург, Орск, Медногорск и Новотроицк", - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Григорий Захаров. Предложение члены комиссии поддержали.