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Власти ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Место происшествия поручили оградить

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Нижегородские власти ввели режим ЧС на территории вокруг жилого дома, где произошел взрыв газа. Об этом в пятницу сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

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"Вводим ЧС. Поставили задачу оградить место ЧС. Назначили ответственного по ликвидации ЧС - Горбунову Светлану Анатольевну, главу Сормовского района", - написал он.

Утром в 36-квартирном кирпичном доме 1959 года на Светлоярской улице произошел взрыв газа. Четыре человека госпитализированы. Из дома эвакуировали более 60 человек, в том числе девять детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе, организовали питание и медпункт. Несущие конструкции дома повреждены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Глава региона пообещал, что жильцов дома, как минимум пострадавшего подъезда, расселят и окажут необходимую помощь. По информации ТАСС, стена дома сильно деформирована, вдоль одного из подъездов появилась глубокая трещина. Аварийные работы власти пообещали завершить на выходных, чтобы жильцы смогли забрать необходимые вещи.

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