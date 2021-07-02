Пытавшаяся похитить 5 млн рублей у родственника Сталина получила 3,5 года колонии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в пятницу приговорил Анастасию Белянкину к 3,5 года колонии за хищение более 5 млн рублей у родственника Сталина, ветерана Великой Отечественной войны 92-летнего Леонида Аллилуева.

"Суд признал Белянкину виновной ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 3,5 года колонии общего режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В ходе заседания она признала свою вину. Прокурор требовал приговорить ее к пяти годам лишения свободы.

Как отметили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, Белянкина со своими сообщниками пыталась дважды похитить деньги у ветерана.

"Установлено, что в марте 2021 года Белянкина с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладая сведениями о наличии на банковских счетах 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны крупной денежной суммы, решили воспользоваться этим обстоятельством в своих корыстных целях", - отметили в надзорном ведомстве. Изначально они потребовали перевести на банковский счет 2 млн рублей, позже, в период с 26 по 30 марта 2021 года, сообщники обвиняемой неоднократно звонили ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали в необходимости проведения судебной экспертизы по имеющимся у него денежным средствам в размере 3,4 млн рублей.

"Ветеран, будучи введенным в заблуждение относительно законности совершаемых действий, снял со своего банковского счета денежные средства. Вечером 30 марта 2021 года обвиняемая прибыла в квартиру пенсионера, расположенную на Котельнической набережной, и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, продемонстрировала поддельный документ об изъятии денежных средств и потребовала их передачи в полном объеме", - отметили в прокуратуре. Однако похитить денежные средства злоумышленники не успели, поскольку ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы, которые задержали обвиняемую в квартире потерпевшего.

По данным открытых источников, Леонид Аллилуев является сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.