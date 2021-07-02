СК проводит проверку по факту загрязнения Волги нефтепродуктами под Саратовом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту загрязнения акватории Волги в Саратовской области нефтепродуктами. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 2 июля в районе Нефтеналивного причала в Балакове обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера. В настоящее время его распространение локализовано", - сообщила Марковская.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и причиненный ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.