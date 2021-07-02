Тропический шторм "Эльза" усилился до урагана

ТАСС, 2 июля. Тропический шторм "Эльза", сформировавшийся в Карибском море, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По его данным, ураган движется в северо-восточном направлении и приближается к Центральной Америке. Максимальная скорость ветра достигает 120 км/ч.

Ранее агентство AP сообщало, что "Эльза" может стать причиной мощных ливней и вызываемых ими оползней в странах Карибского бассейна.