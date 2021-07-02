Превышение ПДК аммония, фосфатов, нитритов и сульфатов выявили в реке Елшанка у Орска

ОРЕНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Экологи зафиксировали факт загрязнения реки Елшанка у города Орск Оренбургской области после поступления жалоб об изменении цвета воды и мертвой рыбе. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили ТАСС в пятницу в министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

"Специалистами государственного бюджетного учреждения "Экологическая служба Оренбургской области" проведен отбор проб воды из поверхностного водного объекта р. Елшанка в вышеуказанном районе. По результатам проведенной сравнительной оценки с нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ, таких как ионы аммония, фосфат-ионы, нитрит-ионы и сульфат-ионы", - сообщила собеседница агентства.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение".

Река Елшанка является правым притоком Урала. Длина реки - около 50 км. В пределах города ее ширина составляет до шести метров, глубина - до метра.