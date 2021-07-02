Суд арестовал Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора сроком до 1 сентября", - сказала пресс-секретарь суда.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По словам адвоката Татьяны Тоновой, Батурин "обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в арбитражный суд двух исковых заявлений". Свою вину он отрицает. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина - брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.