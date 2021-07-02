Силовики изъяли документы в ростовском департаменте потребительского рынка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Силовики, проводившие в пятницу обыски по месту жительства и на рабочем месте директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, провели выемку документов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"По результатам обысков изъята документация, сейчас с ней знакомятся [сотрудники правоохранительных органов]", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства и на рабочем месте Теларовой. Следственные действия также прошли у ее подчиненных. По словам собеседника, обыски связаны с ситуацией на ростовских рынках, деятельность которых была приостановлена в Ростовской области. Сотрудников регионального департамента подозревают в бездействии при явных нарушениях на рынках.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации. В приемной департамента потребительского рынка ТАСС отказались комментировать ситуацию, отметив, что сейчас учреждение работает в штатном режиме.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.