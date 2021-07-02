Шесть человек погибли в ДТП на трассе М-7 в Башкирии

УФА, 2 июля. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии. Одна из машин загорелась, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.

"По предварительным данным, на 1 284-м км автодороги М-7 "Волга" у грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную "Ладу Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой". Затем произошло возгорание "Ларгуса". В результате аварии водитель и пять пассажиров "Ларгуса" скончались до приезда скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Информация о ДТП поступила около 15:00 мск. На место аварии выехал врио начальника управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов. По результатам проверки всех обстоятельств происшествия будет принято процессуальное решение.

По данным ГУ МЧС по региону, также в результате ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Движение по трассе ограничено.